La Juventus molla Chiesa

TORINO – La Juventus sembra aver abbandonato la pista che porta al giocatore della Fiorentina Federico Chiesa.

I bianconeri, che la scorsa stagione erano vicinissimi alla chiusura dell’affare con la Viola, sembra che ora si siano ritirati dalla corsa per l’esterno, vista l’ampia concorrenza che si sarebbe venuta a creare per il suo cartellino: Paratici non vuole partecipare ad aste, per questo il giocatore dovrebbe essere lasciato alla concorrenza.

