La Juventus in cerca di un giovane attaccante

TORINO – Non solo Edin Dzeko: la Juventus è alla ricerca anche di un giovane attaccante per il futuro. Sulla lista di Paratici ci sono già alcuni nomi, come Kean (ex Juventus, venduto all'Everton un anno fa), Pinamonti, Malen e Scamacca dell'Ascoli, club di Serie B. Ma nel frattempo sono arrivate anche altre grosse novità per il mercato bianconero. Sono ore bollenti, bisogna accelerare: adesso Paratici può chiudere due colpi!

