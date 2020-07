La Juventus chiude il discorso scudetto?

TORINO – Dopo la vittoria di ieri per 4-1 al Derby della Mole la Juventus si è portata a + 7 sulla Lazio e ci è rimasta, grazie alla sconfitta dei biancocelesti in casa contro il Milan con un secco 0-3. Ora la domanda è: i bianconeri hanno ipotecato il discorso scudetto? Questo non lo possiamo sapere, ma sette punti, da qui alla fine della stagione, sono un grande vantaggio che permetterebbe anche di fare passi falsi in partite come Juventus-Atalanta o Juventus-Lazio. La corsa scudetto non è ancora finita e la squadra di Sarri deve stare attenta. Però, sicuramente, è sulla buona strada e intravede il traguardo.

