La Juve tratta Tonali

TORINO – La Juventus continua a seguire il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, che piace a molte squadre.

I bianconeri e Fabio Paratici hanno cercato di portarsi avanti nella corsa al giocatore, ed hanno già parlato con Cellino che pretende 50 milioni di euro: i bianconeri per abbassare le pretese potrebbero inserire qualche giovane nella trattativa, come Nicolussi Caviglia, Idrissa Toure, centrocampista della Under 23 bianconera, o Stephy Mavididi.

