La Juve riparte da Dybala

TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Milan per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia.

I bianconeri scenderanno in campo per difendere il risultato di 1-1 dell’andata e cercheranno di guadagnarsi l’accesso alla finale, che verrà disputata il 17 di giugno contro la vincente di Napoli-Inter. L’uomo più atteso per questa sera, oltre a Cristiano Ronaldo, sarà Paulo Dybala, che spera di ricominciare come aveva lasciato lo Stadium, con un gol la cui bellezza è ancora sotto gli occhi di tutti.

