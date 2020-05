TORINO – In attesa di conoscere le sorti di questo campionato, in casa Juve si continuano a valutare con attenzione tutte le operazioni di mercato e una di quelle che richiede maggiori attenzioni, porta il nome di Sandro Tonali. Stando alle ultime indiscrezioni, il club della Continassa sarebbe tornato alla carica per il talento del Brescia, considerato da tutti il nuovo Pirlo, ma per aggiudicarsene le prestazioni dovrà battere la fortissima concorrenza delle pretendenti.