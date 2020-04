TORINO – Con la ripresa del campionato che sembra ormai essere confermata, in casa Juve si inizia a pensare concretamente anche al mercato e i nomi sulla lista di Paratici sono tanti e tutti noti. Uno che non sembra tramontare, è l’attaccante del Tottenham Harry Kane che, stando a quanto riportato dalla stampa inglese sarebbe nel mirino della Vecchia Signora, la quale sarebbe tornata alla carica per il bomber degli Spurs.