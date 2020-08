TORINO – Continua il forcing dei bianconeri per arrivare all’attaccante della Roma Edin Dzeko. Il bosniaco infatti, sarebbe la prima scelta in attacco, da affiancare a Dybala e Ronaldo ma bisogna prima ottenere il sì dei giallorossi che, vorrebbero prima trovare un’alternativa valida e poi in caso, lasciare partire il loro numero 9.