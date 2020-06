La Juve in pressing su Zaniolo

TORINO – Fabio Paratici dovrà lavorare durante questi mesi per mettere le fondamenta per alcune trattative che la Juventus vorrebbe portare a termine.

Una su tutte è quella legata al centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, da tempo pallino del direttore sportivo bianconero e obiettivo di mercato: la Roma potrebbe avere necessità di vendere in estate, e Paratici è pronto all’affondo per il centrocampista, per il quale dovrebbero servire 70 milioni di euro.

