La Juve di Pirlo vuole Zapata

TORINO- Un centravanti, un centrocampista e un terzino. Andrea Pirlo riparte da (almeno) un rinforzo per reparto per mettere a punto la sua Juve. Ma potrebbe essere anche l’obiettivo minimo di un mercato che deve ancora pren- dere forma e decollare, nonostante una serie di condizioni da rispettare. Non è epoca di follie e di spese pazze per il club bianconero, che deve affrontare l’impatto della pandemia e dell’eliminazione precoce dalla Champions sul bilancio. In cima alla lista c’è il bomber dell’Atalanta, Duvan Zapata.

