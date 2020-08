TORINO – Dopo aver già ufficializzato i colpi Kulusevski e Arthur, in casa Juve si cerca l’ultimo nome per completare e ultimare il centrocampo. Uno dei nomi che resta sempre in audge sul taccuino di Paratici è quello di Paul Pogba. Il francese da sempre è rimasto nei piani della dirigenza che, starebbero lavorando ad un suo eventuale ritorno.