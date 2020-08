Calciomercato Juventus, Paratici tenta il miracolo: sarebbe una magia!

Calciomercato Juventus, Paratici e Pirlo ci provano: sarebbe un capolavoro

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici continua a lavorare senza sosta per il calciomercato della Juventus. Tantissime le questioni in ballo, a partire dal mercato in uscia. La Vecchia Signora ha bisogno di vendere per poi tuffarsi sugli acquisti. L’obiettivo è regalare ad Andrea Pirlo e alla piazza bianconera una squadra ringiovanita e che possa competere ai massimi livelli sia in Italia che in Champions League. E tra le tante idee, c’è una suggestione che rimane sempre nella mente della Juve, un nome che più di tutti potrebbe fomentare le fantasie e riscaldare i cuori dei tifosi. Stiamo parlando del sempreverde Paul Pogba, vero e proprio sogno proibito della Vecchia Signora ormai da anni. L’obiettivo ovviamente è complicatissimo soprattutto per i costi dell’operazione tra prezzo del cartellino e ingaggio del giocatore. Una follia, che però ancora non è ancora totalmente da escludere. E Paratici potrebbe tentare il capolavoro sfruttando proprio i tanti giocatori in uscita dalla Continassa, ma anche con l’aiuto di Pirlo.

Come riportato da IlBianconero.com infatti, proprio il Maestro potrebbe cambiare le carte in tavola. Pirlo e Pogba hanno giocato insieme a Torino e il tecnico della Juventus potrebbe convincere il Polpo a tornare facendo un sacrificio sull’ingaggio. Poi ci sarebbe da convincere anche il Manchester United. E qui entra invece in gioco Paratici, che potrebbe cercare di abbassare le pretese economiche del club inglese offrendo varie contropartite. Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juve è pronta a mettere sul piatto il nome di Douglas Costa che piace molto ai Red Devils, ma l’affare potrebbe comprendere anche altri giocatori bianconeri. Occhio ad Alex Sandro, Bernardeschi e Ramsey, tutti elementi potenzialmente in uscita e che interessano allo United. Se gli inglesi aprissero a questa ipotesi di maxi scambio, l’affare da impossibile potrebbe trasformarsi in possibile: la Juve risparmierebbe su alcuni ingaggi molto pesanti e abbatterebbe il costo del cartellino di Pogba, rendendolo molto più accessibile. Se il francese poi dovesse accettare di sacrificare parte del suo ingaggio per tornare a Torino grazie all’intermediazione di Pirlo, allora la magia sarebbe completa. Una suggestione clamorosa e complicatissima, ma che continua a rimanere nei pensieri della Vecchia Signora. Ma non è ancora tutto. Per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA