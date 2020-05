La Juve chiede Arthur per Pjanic

TORINO – In queste ultime ore stanno rimbalzando delle indiscrezioni notevoli sul futuro del centrocampista bosniaco Miralem Pjanic che, sembrerebbe essere ad un passo dal Barcellona, il quale avrebbe offerto come contropartita tecnica, il terzino Semedo. Stando a quanto riportato dalla versione odierna de La Gazzetta dello Sport però, la società della Continassa avrebbe chiesto l’inserimento di Arthur nella trattativa. Staremo a vedere nei prossimi mesi come si evolverà la situazione ma la sensazione è che questa sia l’ultima stagione con la maglia della Juve per l’ex giallorosso.