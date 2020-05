TORINO – Quasi tutti i calciatori della Juventus sono rientrati in Italia dall’estero e stanno osservando il periodo di quarantena.

Tra di loro, c’è soprattutto Cristiano Ronaldo, chiuso nella sua villa sulle colline torinesi, e pronto a ricominciare dove aveva lasciato: da una Juventus presa per mano come un grande campione, e con la voglia di ripartire per vincere più di prima e per fare un regalo ai tifosi.

