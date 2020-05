La Juve al secondo posto come marchio su Instagram, punta al primo

TORINO – La Juventus, in attesa di disposizioni circa la ripresa del campionato, continua a crescere sui social.

Uno studio di Deporrtes y Finanzas ha calcolato la classifica dei club di tutto il mondo per interazioni su Facebook, dove la Juventus al momento è al secondo posto dietro al Real Madrid con 7,6 milioni di interazioni in un mese. Su Instagram, invece, la Juventus è al secondo posto considerando le altre aziende italiane. Il club bianconero segue Gucci, che 40,4 milioni di follower contro i 39,5 milioni dei bianconeri, sta per essere superato.

