La dedica di Georgina a Ronaldo: “Sei il migliore dell’universo, non possiamo essere più orgogliosi di te”

TORINO – Con un post attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Georgina Rodriguez ha fatto una dedica al suo Cristiano Ronaldo per festeggiare lo scudetto della Juventus. Queste le sue parole: “L’unione fa la forza e oggi siamo campioni. Non ci sono parole per descrivere la tua dedizione, quello che sei, quello che provochi e la tua voglia di superare quanto hai già fatto. IL MIGLIORE DELL’UNIVERSO. È così 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, ma ne vale sempre la pena. Non possiamo essere più orgogliosi di te, Cristiano. E noi festeggiamo così”.