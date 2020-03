Krosche (ds Lipsia): “Werner piace a tanti ma può rimanere a Lipsia”

TORINO – Markus Krösche, attuale ds del Lipsia, ha parlato in merito ad una eventuale partenza in estate della loro stella, Timo Werner. L’attaccante tedesco piace anche alla Juventus ma non solo: anche Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona sono sulle sue tracce. Queste le sue parole: “E’ chiaro che Timo (Werner ha suscitato i desideri di tanti club grazie alle sue grandi prestazioni con gol e assist. Se Werner può rimanere a Lipsia? E’ possibile”.

