Kroos: “Sarebbe meglio ricevere lo stipendio intero e con quello fare beneficenza. Il taglio sarebbe un regalo ai club”

TORINO – Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di SWR Sport circa l’eventuale taglio degli stipendi in Liga: “La riduzione dell’ingaggio è come fare una donazione inutile o un regalo al club. Sarebbe meglio ricevere lo stipendio intero e con quello ognuno può aiutare gli altri come preferisce facendo beneficenza. Ci sono tante situazioni nelle quali è necessario dare una mano, a tutti viene chiesto di aiutare dove serve, ma ognuno deve poterlo fare come preferisce. Questa è la mia idea. Molti club risentiranno dell’assenza di entrate già pianificate, ma tutto dipende da quanto durerà il periodo di stop forzato, se si torna a giocare a maggio si troveranno le soluzioni giuste, ma se si rimarrà fermi a lungo allora le cose cambieranno e il calcio non sarà come lo conosciamo. Non so se alcuni ingaggi potranno esistere ancora, magari certe cifre estreme che ci sono state negli ultimi anni non si vedranno più. Potrebbe non essere un male, ci sono tanti eccessi nel nostro mondo”.

