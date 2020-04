Kouamé: “Scudetto? Juventus e Lazio se lo contenderanno fino all’ultimo”

TORINO – L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouamé, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa la lotta scudetto in Serie A: “Chi vincerà lo scudetto? Juve e Lazio se lo contenderanno fino all’ultimo. Anche l’Inter non è ancora tagliata fuori. Se si tornerà a giocare sarà un finale anomalo. Chiesa è giovanissimo, ma già un campione, in pianta stabile in nazionale. Vive per il calcio, ha una forza straripante. Sarà un piacere giocare con lui”.

