Kompany pazzo di Van Dijk: “Il miglior centrale della storia della Premier League è lui”

TORINO – Vincent Kompany, ex difensore centrale del Manchester City, ha parlato in una recente diretta social di chi fosse il miglior centrale della storia della Premier League e la scelta è ricaduta sul giocatore olandese del Liverpool: “Non è stato a lungo al top come Terry o Ferdinand, ma il segno che ha lasciato in questi due anni ha permesso al Liverpool di arrivare al top, esiste una loro storia prima e dopo il passaggio di Van Dijk”.

