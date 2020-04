Kluivert: “Da CR7 posso imparare tantissimo, vorrei invitarlo a cena”

TORINO – Il talento della Roma Justin Kluivert, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale ufficiale giallorosso, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.

“Ho sempre voglia di imparare cose nuove, soprattutto per migliorare il mio gioco, quindi cosa ci sarebbe di meglio di sfruttare questa cena per invitare uno dei giocatori più forti di sempre? Giochiamo in un ruolo simile, Cristiano ha moltissima esperienza e ha fatto qualsiasi cosa su un campo da calcio. Averlo come ospite sarebbe un’ottima opportunità per conoscere il suo punto di vista e imparare cose nuove. Come si allena, come mangia, come si prepara mentalmente. Ci sarebbero moltissimo cose che potrebbe insegnarmi”.