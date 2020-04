Kieta: “La Lazio ora se la può giocare fino alla fine per lo scudetto, ma non è una novità”

TORINO – Keita Balde Diao, ex attaccante di Lazio e Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa il momento dei biancocelesti in Serie A: “Io vedevo bene soprattutto la Lazio. Mi sembrava fortissima, peccato che si sia fermato tutto. È un club dove sono stato tanti anni, ce l’ho nel cuore. L’inter era la squadra che tifavo da bambino, ho vissuto un peri- odo più breve ma molto intenso, ho segnato il gol che l’ha portata in Champions. Ora sono all’inizio di un cammino lungo. Non si può pensare che con l’arrivo di Conte si sistemi tutto subito. Ci vuole tempo, ma la strada è quella giusta. Dalla Lazio mi aspettavo un rendimento simile. Non so se poteva o potrà vincere lo scudetto, però ero sicuro che potesse giocarsela fino alla fine. Ora è tutto più nebuloso, ma nessuna sorpresa: è una buona squadra, unita, umile, dove tutti pedalano forte nella stessa direzione. Ha le sue armi e le usa al meglio. Stava dando una grande dimostrazione in termini di gruppo, carattere e personalità”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<