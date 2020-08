Khedira fuori dal progetto ma vuole restare alla Juventus

TORINO- Sami Khedira è fuori dal progetto della Juventus, e questa non è una novità assoluta: anche quando sulla panchina siedeva Maurizio Sarri, il giocatore era ai margini della rosa. La situazione sembrerebbe non essere cambiata con Andrea Pirlo, ma il giocatore ha recentemente dichiarato di voler rimanere alla Juventus. La società invece, si priverebbe subito del giocatore, soprattutto per via del suo ingaggio davvero molto pesante, quasi otto milioni di euro a stagione.

