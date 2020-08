TORINO- In attesa di conoscere in maniera ufficiale il sostituto di Gonzalo Higuain, dichiarato ormai fuori dal progetto “Juve” proprio dal suo nuovo allenatore, la Juventus sarebbe molto vicina al ritorno in bianconero di Moise Kean. Il giocatore non sarebbe molto soddisfatto dell’esperienza in Premier League con la maglia dell’Everton, e accetterebbe volentieri di rientrare in Italia.

