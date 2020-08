Kean cambia descrizione del profilo Instagram con un misterioso “loading”

TORINO – Moise Kean, attaccante dell’Everton, ha cambiato descrizione del suo profilo Instagram ufficiale (in cui di solito si scrive o si tagga il club in cui si gioca) inserendo un misteriosissimo “loading” che tradotto vuol dire “attendere”. I social si stanno già scatenando a cercare di ipotizzare la sua prossima squadra che vede tra le maggiori candidate anche la Juventus. Occhio anche alla Roma che è in cerca di un vice-Dzeko o magari proprio un titolare per sostituire il bosniaco. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità di mercato in casa Juventus. Si riapre tutto, trattativa a sorpresa: “Ecco l’ultima idea bianconera!” >>>VAI ALLA NOTIZIA