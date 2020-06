Katia Aveiro: “Mia madre ci ha sempre insegnato a condividere tutto”

TORINO – Katia Aveiro, sorella del fenomeno bianconero Cristiano Ronaldo, ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso il suo account Instagram, dove ha parlato anche del loro passato.

“Sono nata in una vecchia casa, il mio letto era sorretto dai mattoni e quando avevo pochi mesi sono stata morsicata in faccia da un topo. Mia madre è arrivata in tempo, altrimenti sarei più brutta di come sono ora. Sono cresciuta in un quartiere povero e ho imparato ad apprezzare quel poco che avevo. Mia madre mi ha insegnato a condividere tra noi quello che avevamo. La capacità di aiutare gli altri non ha nulla a che fare con quello che si possiede. Tutti possiamo aiutare qualcuno, indipendente dalla condizione sociale”.