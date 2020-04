Kakà: “Ronaldo o Messi? Scelgo Messi”

TORINO – L’ex giocatore del Milan Ricardo Kakà ha parlato intervistato dai microfoni di Goal.com.

“Ho giocato con Cristiano ed è davvero un magnifico calciatore, ma devo scegliere Messi. Messi è un genio, un vero talento. Il modo in cui gioca è incredibile. Ronaldo è una macchina. Non è solo forte e veloce ma anche ha una forte mentalità. Vuole sempre vincere e giocare, per essere il migliore”. E ancora: “Nella storia dello sport, Messi e Ronaldo prendono sicuramente posto tra i primi cinque più forti del mondo di sempre. Siamo molto fortunati di essere stati in grado di vedere le loro prodezze”,

