TORINO – Uno dei giocatori che accenderà il mercato di questa estate è il centrocampista del Brescia Sandro Tonali.

Il giocatore piace a Juventus e Inter, con le due squadre che sono pronte ad un’asta per le sue prestazioni: Cellino per il giocatore non chiede meno di 60 milioni di euro, con Tonali che dovrebbe a breve anche rinnovare il contratto in scadenza con le Rondinelle il 30 giugno 2021.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<