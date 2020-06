Juventus-Milan: due dubbi per Sarri

TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo all’Allianz Stadium contro il Milan per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

I bianconeri ritroveranno il manto amico dello Stadium dopo più di tre mesi, da quel Juve-Inter che ha assicurato ai bianconeri la vetta. Maurizio Sarri ha due dubbi per la formazione di questa sera: mi ballottaggio ci sono Cuadrado e Danilo per la fascia, con Pjanic che sembra in vantaggio rispetto a Khedira per un ruolo in mezzo al campo.

