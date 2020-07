TORINO- Come riportato da Calcio e Finanza, Brand Finance ha pubblicato il report 2020 sulla classifica del valore dei brand dei club di calcio. In testa alla classifica ci sono ancora Real Madrid e Barcellona, mentre nessuna italiana riesce a posizionarsi nella top 10. Il club bianconero è il primo dei club italiani, mentre per Milan e Roma si è registrato un drastico calo.

