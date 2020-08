TORINO- Non solo la questione sportiva. Sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League, per mano del Lione di Garcia, pesa anche un impatto negativo sul bilancio del club: con l’eliminazione infatti, sono sfumati ben 10,5 milioni di euro in premi Uefa, mentre altri 8 milioni non arriveranno per il market pool televisivo. Insomma, al danno si aggiunge anche la beffa.

