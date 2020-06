Juventus: bentornati bianconeri

TORINO – Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet la Juventus ha voluto confermare l’orario della partita di questa sera.

“ Ora è ufficiale: questa sera i bianconeri ritornano in campo. In programma c’è il secondo atto della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, come ha appena comunicato la Lega Serie A, a seguito del DPCM firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si giocherà dunque fra poche ore all’Allianz Stadium con fischio d’inizio alle ore 21.

Dopo l’1 a 1 dell’andata a San Siro (rete di Cristiano Ronaldo), gli uomini di Maurizio Sarri cercheranno di strappare il pass per l’eventuale finale, in programma fra cinque giorni, il 17 giugno, all’Olimpico di Roma, contro la vincente del duello tra Inter e Napoli.”

