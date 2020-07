Juventus-Atalanta, il protagonista: Adrien Rabiot

TORINO – Il francese è senza dubbio il migliore sponda bianconera. La crescita del centrocampista è ormai evidente e partita dopo partita sta diventando sempre più decisivo sia in fase offensiva che difensiva. Buone le sue incursioni in area avversaria che sono sempre pericolose. L’ex Psg smista anche molto bene il pallone aumentando non di poco la qualità della Juventus nel pacchetto centrocampisti. Adrien, meglio tardi che mai. Ma attenzione perché, proprio nel post partita, è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato bianconero: notizia bomba, colpo da più di 50 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA

