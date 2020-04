TORINO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport, la Juventus sarebbe ancora sulle tracce di Federico Chiesa. La richiesta della Fiorentina si aggirerebbe intorno ai 70-80 milioni di euro, ma il club viola non vorrebbe contropartite tecniche bensì solo cash da investire sul mercato. Il talentuoso esterno è un pallino di Paratici che non mollerà la presa facilmente per portarlo a Torino.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<