TORINO – L’attaccante del Barcellona Luis Suarez, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di El Pais, dove ha parlato anche del suo futuro.

“Nessuno mi ha detto che vogliono fare a meno di me. Se questo è il desiderio del club, sarebbe bello se l’allenatore ne parlasse direttamente con me. Meglio che farlo filtrare dai media, me lo dica se non uno di quelli che vogliono far uscire”.