Juve senti Sconcerti: “Un eventuale addio di CR7 non sarebbe un problema”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.

“Secondo me l’addio di Ronaldo non sarebbe un grande problema. Lui risolve tanti problemi ma ne crea anche qualcuno grande. La Juve avrebbe i margini per prendersi un altro grande giocatore. Questa è la stagione più delicata. C’è stata la crescita forte della Lazio, più ridotta dell’Inter, il Napoli è tornato, mentre la stagione della Juve è continuata su alcuni errori precisi. E’ una squadra che deve ancora qualificarsi per i quarti di Champions. Ci sono stati dei segnali oggettivi che hanno detto che ha dei problemi, ma può risolverli”.