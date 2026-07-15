La dirigenza della Juventus è al lavoro per consegnare a mister Spalletti un innesto importante a centrocampo. Nonostante in questo momento la priorità è quella di risolvere il rebus portiere e soprattutto attaccante, la società vorrebbe fare un colpo importante anche in mezzo al campo.

Il nome in cima alla lista è quello di Franck Kessié, profilo già seguito nel mercato invernale, e ora con l’arrivo di Ricky Massara ( hanno condiviso l’esperienza al Milan) ha ripreso quota.

Dallo scorso 30 giugno, Kessié è uno svincolato di lusso, avendo deciso di non prolungare il contratto scaduto con l'Al-Ahli. Nonostante le ricche proposte ricevute da altri club arabi, l’ivoriano ha espresso la preferenza tornare in Europa ed è qui che la Juventus potrebbe approfittarne.

La dirigenza bianconera prepara l’offerta

Stando a quanto riferisce SkySport, la Vecchia Signora già nelle scorse settimane aveva avanzato una prima proposta contrattuale al centrocampista da 3,5 milioni di euro netti a stagione, cifra che potrebbe essere oggetto di un adeguamento al rialzo nelle prossime ore.

In questi giorni infatti è atteso in Italia l’entourage dell’ex Milan ed è molto probabile che ci sia un incontro con la dirigenza bianconera. La Juventus si prepara quindi a formulare la giusta offerta per assicurarsi un centrocampista che garantisca leadership ed esperienza internazionale.