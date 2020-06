Calciomercato Juventus, altro addio dopo Pjanic? Spunta già il sostituto!

Calciomercato Juventus, altro addio in vista: ecco il possibile sostituto

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Con l'operazione Pjanic-Arthur, il calciomercato della Juventus è definitivamente entrato nel vivo. E promette di regalare ancora moltissime altre novità importanti nel prossimo futuro, sia in uscita che in entrata. Stando alle ultime indiscrezioni ad esempio, sembrerebbe che – dopo l'addio di Miralem Pjanic – anche un altro giocatore bianconero potrebbe presto finire tra gli esclusi in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di Mattia De Sciglio che, proprio come il centrocampista bosniaco, potrebbe partire alla volta di Barcellona. Stando a quanto riportati infatti da Mundo Deportivo, il club blaugrana sarebbe ancora interessato al terzino italiano e starebbe preparando una nuova offerta da presentare alla Juve proprio per De Sciglio. Dal canto suo, la Vecchia Signora sarebbe disposta a lasciar partire il laterale classe '92 a fronte di una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Tanto che da tempo Paratici sarebbe alla ricerca di un nuovo terzino, di un alter ego di Alex Sandro che sia più funzionale al gioco di Sarri rispetto a De Sciglio. Si è fatto ad esempio il nome di Emerson Palmieri, più volte accostato alla Juventus anche per via del forte gradimento da parte di Sarri, ma in queste ore è spuntato un altro possibile sostituto di grande livello: ecco di chi si tratta