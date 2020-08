TORINO – La Juventus si prepara a ricevere la Roma in quella che sarà l’ultima giornata di campionato, con i bianconeri già Campioni d’Italia per la nona volta consecutiva. Confermato l’ampio turnover di Maurizio Sarri che, oltre al fenomeno Cristiano Ronaldo, lascia a casa anche il baby talento de Ligt, in vista della delicatissima sfida contro il Lione.