TORINO – In attesa di capire quali saranno le sorti di questa stagione, in casa Juve si sta facendo i conti anche con il mercato, sia in entrata che in uscita. Proprio su quest’ultimo fronte, i candidati principali a lasciare la Mole sembrerebbero essere Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot, almeno stando a quanto emerso in queste ultime ore. I due ormai sembrano avere gia la valigia in mano, in attesa di una destinazione definitiva.