TORINO – Dopo mesi in cui il nome di Sandro Tonali è stato accostato più volte a Juve e Inter, proprio in questi giorni, sembra che l’asta per assicurarsi il nuovo Pirlo sia appena iniziata. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, nei giorni scorsi, i nerazzurri avrebbero avanzato una prima offerta di circa 35 milioni più una contropartita. Ma è attesa in queste ore, una contromossa da parte della Vecchia Signora che, potrebbe bruciare i tempi alla concorrenza.