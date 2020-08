TORINO – Dopo aver annunciato il nome del nuovo allenatore, in casa Juve ora si pensa ad ultimare interamente l’organico per la prossima stagione. Una grossa novità potrebbe esserci anche per quanto riguarda lo staff di Andrea Pirlo che, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe individuato in Alessandro Nesta, la figura del vice allenatore bianconero.