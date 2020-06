Juve: per i tifosi arriva la Locker Edition

TORINO – La Juventus tornerà in campo questa sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, spoglio di tifosi come fu l’ultima volta contro l’Inter.

E proprio ai tifosi i bianconeri hanno pensato, nel giorno della ripresa: attraverso il suo sito internet la Juventus ha infatti messo in vendita per la prima volta le maglie authentic da gara, in dotazione ai giocatori, riconoscibili per la taglia “numerata”, in 500 pezzi da collezione con 6 numerazioni disponibili (De Ligt, Chiellini, Bonucci, Ronaldo, Dybala, Higuain) e un box numerato.

