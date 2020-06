Juve-Milan, i convocati rossoneri: out Ibrahimovic, Theo Hernandez, Castillejo e Musacchio

TORINO – È tempo di tornare in campo. Con Juventus-Milan ricomincia non solo la Coppa Italia ma l’intero calcio italiano. A Torino, alle 21.00, si ripartirà dall’1-1 dell’andata: il Milan, all’Allianz Stadium, dovrà fare a meno degli squalificati Ibrahimović, Hernández e Castillejo. Questi i convocati rossoneri a disposizione di per la Semifinale di ritorno:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Olzer, Rebić.

