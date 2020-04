Juve, mezza Europa vuole Pjanic

TORINO – In attesa di conoscere le sorti della stagione, in casa Juve si pensa già al prossimo colpo. Prima di incassare però bisogna fare casa e uno dei possibili partenti potrebbe essere il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic. Come riportato anche dalla versione odierna del Corriere Torino, l’ex giallorosso piace a molte big europee, con il PSG pronto a sferrare l’assalto decisivo qualora ci fosse un margine di trattativa. Ma attenzione anche ai due Manchester e al Barca che, potrebbe inserire proprio Arthur come contropartita tecnica.