Juve, lo United ha fretta di cedere Pogba

TORINO – In attesa di capire quali saranno le sorti di questa stagione, dalle parti della Continassa si continua a pensare incessantemente al mercato. Uno degli obiettivi in cima alla lista di Paratici resta inevitabilmente Paul Pogba, ormai sicuro di lasciare Manchester. Resta da capire quali saranno le cifre dell’operazione però, dato che i Red Devils ora hanno fretta di cederlo, prima che il francese vada in scadenza di contratto e, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, la cifra richiesta dal club inglese si aggira attorno ai 60 milioni di sterline. Ma attenzione perché nelle scorse ore è arrivata anche un’altra importante novità per il mercato bianconero, l’annuncio è arrivato in diretta TV: “Non è più incedibile e Sarri lo vuole!” >>>VAI ALLA NOTIZIA