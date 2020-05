TORINO – In queste ultime settimane, il futuro di Mattia De Sciglio è stato più volte messo in discussione per le numerose voci di mercato che lo vedono coinvolto, Barcellona su tutti. Ma stando a quanto emerge dai quotidiani francesi, anche il Psg sarebbe tornato alla carica per il terzino destro della Vecchia Signora e la sensazione è che si possa scatenare un vero e proprio braccio di ferro con i Blaugrana che intanto, continua a tenere ben salda la presa.