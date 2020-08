TORINO – In queste ultime settimane si è discusso molto del futuro di Paulo Dybala che, potrebbe anche essere lontano da Torino, specie dopo la richiesta d’ingaggio inoltrata alla società dall’attaccante argentino. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com infatti, la Joya avrebbe chiesto circa 20 milioni di euro a stagione per restare, con l’intenzione di non scendere sotto i 15 milioni almeno.