Mercato Juve, addio Dybala? 8 nomi: ecco chi può arrivare al suo posto

Mercato Juve, se Dybala parte può arrivare un nuovo top player: 8 nomi in lizza

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – In casa Juventus il tormentone Dybala sta ormai tenendo banco da più di qualche giorno. La situazione pare essersi complicata, soprattutto per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto. Come riportato da Sportmediaset, la richiesta dell’argentino sarebbe vicina addirittura ai 20 milioni di euro annui, una cifra che la Vecchia Signora non può assolutamente garantirgli. Si continuerà a trattare, ma Paulo comunque non scenderà al di sotto dei 15 milioni. La Juve da una parte non vorrebbe cederlo, ma dall’altra sembra disposta ad ascoltare offerte indecenti da 90/100 milioni in su. Una cessione del genere infatti garantirebbe tanti soldi nelle casse bianconere e soprattutto una ghiottissima plusvalenza a bilancio. E se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Juventus? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO