Juve divisa tra Dzeko e il sogno Suarez

TORINO – Sono settimane concitate per il mercato della Juve, con il centrocampo che inizia già a prendere forma dopo i rinforzi arrivati. Ora resta da ritoccare anche il parco attaccanti e il nome in cima alla lista è quello di Edin Dzeko che, al momento sembra la soluzione più percorribile per la dirigenza della Continassa. Non si esclude però la pista che porta a Luis Suarez, scaricato dal Barça ma sul quale c’è da fare i conti con il grosso ingaggio economico del giocatore.